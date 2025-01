NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 197 auf 194 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatzerholungen und Margensteigerungen im vergangenen Jahr hätten bei europäischen Chemieunternehmen für die kommenden Monate eine schwierigere Vergleichsbasis geschaffen, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die deshalb herrschende Unsicherheit spiegele sich in den Kursen aber bereits wider. Für Air Liquide passte sie nach den bereits bekannten Eckdaten für 2024 nochmals ihre Schätzungen vor den anstehenden Zahlen zum vierten Quartal an./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 10:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.