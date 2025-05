Stoxx Europe 50-Titel Air Liquide-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Air Liquide-Aktionäre freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert Air Liquide am 06.05.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 3,30 EUR je Aktie beschlossen. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 13,40 Prozent gestiegen. Alles in allem schüttet Air Liquide 1,72 Mrd. EUR an Aktionäre aus. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 8,66 Prozent zugenommen.

Air Liquide-Dividendenrendite im Fokus

Der Air Liquide-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem Euronext-Handel bei 183,48 EUR in den Feierabend. Der Dividendenabschlag auf das Air Liquide-Wertpapier erfolgt am 07.05.2025, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Air Liquide-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anleger. Für das Jahr 2024 weist die Air Liquide-Aktie eine Dividendenrendite von 2,10 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,82 Prozent.

Reale Rendite und Air Liquide-Aktienkurs im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von Air Liquide via Euronext 9,70 Prozent nach oben entwickelt. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 10,96 Prozent stärker zugenommen als der Air Liquide-Kurs.

Air Liquide-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2025 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 3,57 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,96 Prozent absinken.

Basisinformationen zu Air Liquide

Die Börsenbewertung des Stoxx Europe 50-Unternehmens Air Liquide beläuft sich aktuell auf 106,047 Mrd. EUR. Air Liquide besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,36. 2024 setzte Air Liquide 27,058 Mrd. EUR um und erzielte ein EPS von 5,74 EUR.

Redaktion finanzen.at