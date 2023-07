ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus auf "Sell" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Wie Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, fühlt er sich gut mit seiner längerfristigen Verkaufsempfehlung, wenngleich er im zweiten Quartal eher mit positiven Überraschungen rechnet. Er moniert unter anderem, dass erst im September der neue Finanzchef an Bord kommt./tih/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2023 / 18:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2023 / 18:53 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.