ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der französische Zugbauer befinde sich auf dem Weg der Margenverbesserung, schrieb Analyst Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der freie Barmittelzufluss ziehe an. Weitere Personalmaßnahmen und der solide Auftragseingang im zweiten Quartal stimmten ihn zuversichtlich./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2024 / 12:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2024 / 12:04 / GMT





