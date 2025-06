NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 240 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Erwartungen an die diesjährige Worldwide Developers Conference (WWDC) der Amerikaner seien gering, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Überraschungspotenzial sieht er eigentlich nur hinsichtlich eines detaillierteren Zeitplans für die Einführung neuer Siri-Funktionen in Nordamerika oder der Einführung der Apple-KI in China./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2025 / 19:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2025 / 06:00 / EDT



