ASML NV Aktie
|1 452,00EUR
|-40,80EUR
|-2,73%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 2350 auf 2400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Zahlen zum dritten Quartal habe er seine Ergebnisprognosen (EPS) für 2027 und 2028 um 9 respektive 10 Prozent erhöht, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der von ihm auf 55 Milliarden Euro geschätzte Auftragsbestand des Halbleiterindustrie-Ausrüsters liege rund 20 Prozent über der Konsensschätzung./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 19:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
2 400,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 453,20 €
|
Abst. Kursziel*:
65,15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 452,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65,29%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
11:34
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für ASML auf 2400 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.10.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
14.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
14.10.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|10:24
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07:51
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|14.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:24
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07:51
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|14.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:24
|ASML NV Buy
|UBS AG
|14.10.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|14.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 449,40
|-2,91%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:35
|Bayer Buy
|UBS AG
|11:33
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:29
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:28
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:28
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:34
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|10:24
|ASML NV Buy
|UBS AG
|09:35
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|14.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|14.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.