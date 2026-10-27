ASML NV Aktie
|1 439,60EUR
|16,80EUR
|1,18%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 2400 Euro belassen. Die oft gehörten Argumente, dass die Käuferseite die Aktien des Halbleiterzulieferers bereits im Depot habe und zu viele Investoren schon positiv gestimmt seien, gingen an der entscheidenden Frage vorbei, was tatsächlich schon eingepreist sei, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Seinen Berechnungen zufolge liege die Messlatte für die künftigen Ergebnisse, die ASML zur Rechtfertigung seiner Bewertung liefern müsse, überraschend niedrig. Denn der Markt preise bereits einen deutlichen Rückgang der Erwartungen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz ein./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
2 400,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 444,60 €
|
Abst. Kursziel*:
66,14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 439,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66,71%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
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|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
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26.10.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 freundlich (finanzen.at)
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26.10.26
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|15.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:11
|ASML NV Buy
|UBS AG
|19.10.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.10.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
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|ASML NV Hold
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|15.07.26
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 439,60
|1,18%
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|UBS AG
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|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:33
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|12:14
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:09
|Douglas Neutral
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|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|09:59
|Porsche vz. Hold
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|09:31
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|Deutsche Bank AG
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|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
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|JP Morgan Chase & Co.
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|26.10.26
|Boeing Buy
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