ASML NV Aktie

1 439,60EUR 16,80EUR 1,18%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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27.10.2026 12:11:14

ASML NV Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 2400 Euro belassen. Die oft gehörten Argumente, dass die Käuferseite die Aktien des Halbleiterzulieferers bereits im Depot habe und zu viele Investoren schon positiv gestimmt seien, gingen an der entscheidenden Frage vorbei, was tatsächlich schon eingepreist sei, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Seinen Berechnungen zufolge liege die Messlatte für die künftigen Ergebnisse, die ASML zur Rechtfertigung seiner Bewertung liefern müsse, überraschend niedrig. Denn der Markt preise bereits einen deutlichen Rückgang der Erwartungen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz ein./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
2 400,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 444,60 € 		Abst. Kursziel*:
66,14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 439,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
66,71%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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15.10.26 ASML NV Buy UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 439,60 1,18% ASML NV

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13:00 Iberdrola Buy UBS AG
12:39 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
12:33 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
12:14 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
12:11 ASML NV Buy UBS AG
12:09 Douglas Neutral UBS AG
12:08 HSBC Holdings Neutral UBS AG
12:06 Porsche vz. Buy UBS AG
10:59 BP Outperform RBC Capital Markets
10:51 arGEN-X Outperform Bernstein Research
10:48 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:44 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
10:39 JOST Werke Buy Warburg Research
10:36 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
10:26 voestalpine buy Deutsche Bank AG
10:01 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
09:59 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09:31 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
09:30 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:20 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
09:16 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
09:03 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
08:58 Valeo Hold Deutsche Bank AG
08:56 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
08:45 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
08:15 Südzucker Overweight Barclays Capital
08:15 Novartis Market-Perform Bernstein Research
08:13 ATOSS Software Neutral UBS AG
08:07 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:04 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
07:55 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
07:51 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
07:50 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:32 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:31 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:30 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
07:29 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:43 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
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