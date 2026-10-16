ASML NV Aktie

1 478,40EUR 0,60EUR 0,04%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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16.10.2026 09:58:09

ASML NV Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ASML nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2150 Euro belassen. Der Gewinn im dritten Quartal und der Ausblick auf das Schlussviertel seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Robert Sanders in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
2 150,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 481,80 € 		Abst. Kursziel*:
45,09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 478,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,43%
Analyst Name::
Robert Sanders 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:58 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 ASML NV Buy UBS AG
15.10.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.26 ASML NV Kaufen DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 484,20 0,43% ASML NV

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10:55 Erste Group Bank kaufen UBS AG
10:54 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
10:54 Dürr Hold Deutsche Bank AG
10:37 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
10:36 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
10:29 AIXTRON Buy Warburg Research
09:59 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09:58 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
09:57 Airbus Buy Deutsche Bank AG
09:22 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:17 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
09:16 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
09:10 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:08 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
09:05 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
08:59 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
08:34 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
08:20 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:19 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:17 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
08:16 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:08 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:08 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:54 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
07:53 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
07:51 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
07:48 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
07:17 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
07:04 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
15.10.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Novartis Neutral UBS AG
15.10.26 Merck Neutral UBS AG
15.10.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
15.10.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy UBS AG
15.10.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
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