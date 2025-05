NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 59 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Counihan kappte am Freitag nach einem eingehenderen Blick auf die Geschäftszahlen seine operative Ergebnisprognose um 8 Prozent. Es gebe einige Aspekte, die es den Ludwigshafener leichter machten als anderen in der Branche. Es gebe allerdings im widrigen Umfeld dennoch nur einen gewissen Puffer./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2025 / 06:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2025 / 06:14 / ET





