NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF nach "gemischten Zahlen" für das vierte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Nach den zuvor bekanntgegebenen Eckdaten hätten die operativen Kennziffern (Ebitda und Ebit) seine Schätzungen nochmals wegen Rundungseffekten unterschritten, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie liege jedoch darüber wegen vorteilhafter, bilanzunwirksamer Posten. Auf der Telefonkonferenz stünden nun die Kommentare zum ersten Quartal im Mittelpunkt, da Mitbewerber schon auf ein schwächeres Quartal hingewiesen hätten./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2025 / 06:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2025 / 07:10 / GMT



