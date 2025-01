NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Analyst Ken Herbert geht in einer am Freitag vorliegenden Studie davon aus, dass der Flugzeugbauer den Markt auf die Kosten vorbereitet, die im Zusammenhang mit Streiks durch die Gewerkschaft IAM anfielen. Er betrachtet die neuen Erkenntnisse als leicht positiv für Boeing, auch wenn die Zahlen zumeist die Markterwartungen verfehlt hätten. Mit Blick auf das Jahr 2025 könnte der Bericht klärenden Charakter haben./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2025 / 19:32 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2025 / 19:32 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.