Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones klettert zum Ende des Montagshandels

Der Dow Jones verzeichnete am Montag Kursgewinne.

Zum Handelsende verbuchte der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,63 Prozent auf 44 094,77 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 17,146 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,716 Prozent auf 43 505,60 Punkte an der Kurstafel, nach 43 819,27 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 43 889,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 44 138,69 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der Dow Jones wurde am letzten Handelstag im Mai, dem 30.05.2025, mit 42 270,07 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, lag der Dow Jones bei 41 583,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 39 118,86 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 4,02 Prozent aufwärts. Bei 45 054,36 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Punkte.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Goldman Sachs (+ 2,45 Prozent auf 707,75 USD), Verizon (+ 2,27 Prozent auf 43,27 USD), Apple (+ 2,03 Prozent auf 205,17 USD), Visa (+ 1,85 Prozent auf 355,05 USD) und Honeywell (+ 1,76 Prozent auf 232,88 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Boeing (-2,34 Prozent auf 209,53 USD), Amazon (-1,75 Prozent auf 219,39 USD), Nike (-1,39 Prozent auf 71,04 USD), Sherwin-Williams (-0,68 Prozent auf 343,36 USD) und Home Depot (-0,53 Prozent auf 311,45 EUR).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 48 756 414 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,278 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Die Merck-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Verizon lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,47 Prozent.

Redaktion finanzen.at