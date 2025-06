NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Analystin Sheila Kahyaoglu beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Frage, wie dringend der 777X benötigt wird, nachdem sie selbst in Paris in einer defekten Maschine vom Typ 777 saß. Nach der ursprünglichen Planung für 2020 sei die Erstauslieferung des neuen Jets nun für 2026 geplant. In diesem Jahr werde die Vorbereitung darauf vier Milliarden US-Dollar an Barmitteln verschlingen./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2025 / 12:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2025 / 13:00 / ET



