HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BP auf "Hold" mit einem Kursziel von 440 Pence belassen. Ein am Vortag bekannt gegebener Zwischenbericht des Ölkonzerns deute auf ein schwaches Quartal hin, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei sei das Unternehmen wohl negativ beeinflusst worden vom schwachen Downstream-Geschäft, das die Verarbeitung und den Vertrieb von Öl- und Gasprodukten umfasst./tih/bek



