FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Meta von 775 auf 700 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Facebook- und Instagram-Mutter sei "sehr gut" in das neue Geschäftsjahr 2025 gestartet, schrieb Ingo Wermann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Einsatz von KI-Lösungen ermögliche eine noch genauer auf die individuellen Nutzerinteressen ausgerichtete Einspielung von Inhalten, was zu zu einer längeren Verweildauer führe und damit zu höheren Werbeeinnahmen. Allerdings habe Meta den ersten "Zolldämpfer" verkraften müssen. Große asiatische Onlinehändler - es dürfte sich dabei vor allem um Shein und Temu handeln - hätten ihre Werbebudgets in den USA reduziert./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 16:19 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2025 / 16:27 / MESZ





