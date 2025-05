FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für McDonald's von 345 auf 359 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Während das US-Geschäft schwächele, seien die internationalen Märkte der Wachstumstreiber der Schnellrestaurant-Kette, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern sei das Ergebnis im ersten Quartal durchwachsen ausgefallen. Wegen der hohen Nachfrage, die es vor allem in Asien gebe, erhöhte er seine mittelfristigen

Umsatzprognosen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 15:02 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2025 / 15:07 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.