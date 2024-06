FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Cancom von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 34 auf 42 Euro angehoben. Die Bremse bleibe noch angezogen, dabei drehe der Motor bereits höher, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in seiner am Montag vorliegenden Studie zum IT-Dienstleister. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen bis 2026 an./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2024 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.