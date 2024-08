NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Umsätze und auch das bereinigte operative Ergebnis des Medizintechnikkonzerns hätten im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Analystin Anchal Verma in einer ersten Reaktion am Dienstag. Grund sei vor allem der Geschäftsbereich Microsurgery gewesen. Sie erinnerte zudem daran, dass Carl Zeiss Meditec Mitte Juni eine Gewinnwarnung veröffentlicht hatte./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2024 / 07:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2024 / 07:12 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.