Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der BAWAG nach der jüngsten Zahlenvorlage des Instituts bestätigt. Auch das Kursziel von 117,0 Euro wurde von Analystin Marlene Eibensteiner unverändert beibehalten.

Die BAWAG meldete leicht schwächer als erwartet ausgefallene Ergebnisse für das zweite Quartal 2025, hieß es in der aktuellen Studie. Das Ergebnis wurde um ein Prozent verfehlt, was auf ein etwas geringer als erwartetes Zins- und Provisionsergebnis und eine leicht höhere Steuerquote zurückzuführen ist, während die Kosten den Konsens um ein Prozent übertrafen und die Risikokosten den Erwartungen entsprachen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten nun 11,20 statt wie bisher 11,25 Euro für 2025.

Am Donnerstagvormittag notierten die BAWAG-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,9 Prozent bei 108,90 Euro.

