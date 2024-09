NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Das Bankhaus strebe nach höheren Gewinn- und Renditezielen, kombiniert mit höheren Ausschüttungen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wenn die neuen Ziele erreicht würden, zeichne sich deutliches Aufwärtspotenzial für die Gewinnschätzungen des Marktes im Jahr 2027 ab./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2024 / 03:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2024 / 03:47 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.