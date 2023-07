LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank vor Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. In Erwartung besserer Geschäfte im Investmentbanking und im Privatkundengeschäft habe er seine Prognosen für das Vorsteuerergebnis der Jahre 2023 bis 2025 erhöht, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Erwartete zusätzliche Kosten für die Umstrukturierung sowie für Rechtsstreitigkeiten sollten aber den Großteil der prognostizierten Ergebnisverbesserung ausgleichen./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2023 / 20:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2023 / 20:31 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.