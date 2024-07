NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 194 auf 198 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzung für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr angehoben, schrieb Analyst Enrico Bolzoni in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu den jüngsten Quartalszahlen. Dies reflektiere in erste Linie die neue, niedrigere Prognose des Börsenbetreibers für die Abschreibungen./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2024 / 19:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.