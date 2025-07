FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Deutsche Börse von 300 auf 290 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Ergebnis im zweiten Quartal liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Philipp Häßler am Freitag mit Blick auf den Bericht. Trotz eines schwächeren Rückenwinds als noch vor drei Monaten sieht er den Börsenbetreiber auf gutem Weg, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen./rob/ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2025 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2025 / 16:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.