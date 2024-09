NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Outperform" belassen. Der unbegrenzte Internetzugang der sogenannten Generation Z werde wohl keinen Bestand haben, schrieb Analyst Nick Lyall in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum europäischen Telekommunikationssektor. Er sieht die Alterskohorte der ungefähr ab 1995 Geborenen als erste Generation, die mit Smartphones, Tablets und Video-Apps aufgewachsen, sowie als Versuchskaninchen und Leidtragende der Nutzung mobiler Daten. Deren Angehörige dürften daher selbst Restriktionen einführen, woraus für die Zukunft niedrigere Investitionen und ein profitableres Wachstum für einige Unternehmen resultieren könnten. Lyall zufolge dürften Branchenvertreter mit einem bedeutsamen Breitband- und Glasfasergeschäft wie BT und Orange ihre Mobilfunk-Marktanteile und Verkaufspreise steigern. Zu den Verlierern zählt er hingegen Telenor, Telia und Deutsche Telekom./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2024 / 16:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2024 / 04:00 / UTC





