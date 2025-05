NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. "Ein neuer Tag, eine neue Handelspolitik", titelte Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit einem Seitenhieb auf die schwankende Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Das globale Frachtvolumen sei im ersten Quartal robust gewesen, gefolgt von einem schwächeren April. Der Mai dürfte nach der Annäherung zwischen China und den USA eine frühe Hochsaison erleben, da Importeure um chinesische Waren buhlten. Für die zweite Jahreshälfte sieht er jedoch erhöhte Risiken, vor allem im Bereich der Container-Schifffahrt./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 03:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2025 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.