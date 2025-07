NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Analystin Alexia Dogani zog in einer am Dienstag vorliegenden Studie vorsichtige Rückschlüsse auf den deutschen Logistikkonzern, nachdem der US-Konkurrent UPS mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen zum Teil enttäuscht und den Jahresausblick zurückgezogen hatte. Sie verwies mit Blick auf DHL Express vor allem auf das verlangsamte internationale Mengenwachstum bei UPS./rob/ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2025 / 15:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2025 / 15:22 / BST



