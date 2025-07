ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Cristian Nedelcu widmete sich am Montag dem Feedback auf seine jüngste Verkaufsempfehlung. Nur ein kleinerer Teil der Anleger teile seine Skepsis bezüglich des operativen Ergebnisziels von 6 Milliarden Euro für 2025./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2025 / 03:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.