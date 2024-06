NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Die Wahrscheinlichkeit chinesischer Vergeltungszölle auf Cognac steige, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bezeichnete aber die Höhe solcher Abgaben als große Unsicherheit. Für Spirituosenhersteller bedeuteten sie neben dem schwierigen Konsumumfeld einen weiteren Unsicherheitsfaktor. Der Experte sieht in den aktuellen Branchenkursen weiterhin eine Einstiegsgelegenheit, wenngleich er unter den Einzelwerten die Aktien von Campari favorisiert./lfi/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2024 / 19:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2024 / 19:02 / UTC





