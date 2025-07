NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Akzo Nobel nach Quartalszahlen des Spezialchemiekonzerns mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Outperform" belassen. Die operative Ergebnisenttäuschung (bereinigtes Ebitda) und der gesenkte Ausblick ließen sich mit den stärker als erwartet ausgefallenen Wechselkursbelastungen erklären, schrieb James Hooper am Dienstag. In den Bereichen Einsparungen, Preissetzung und Branchentransformation, auf die das Unternehmen Einfluss habe, habe es weitere Verbesserungen gegeben. Der bestätigte Ausblick untermauere die Widerstandsfähigkeit der Niederländer. Die Konsensschätzungen dürften indes ein wenig sinken./gl/ag



