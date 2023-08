ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für DocMorris vor den am 17. August erwarteten Halbjahreszahlen von 40 auf 35 Franken gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Underperform" belassen. Er habe unter anderem den Beitrag des Schweizer Geschäfts aus seinen Schätzungen herausgenommen, da es an Migros verkauft worden sei, schrieb Analyst Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entsprechend habe er anschließend seine Prognose für den operativen Verlust angehoben./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2023 / 06:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.