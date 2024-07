NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ericsson nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 61 schwedischen Kronen auf "Neutral" belassen. Der Umsatz und die Gewinne des Telekomausrüsters lägen über den Erwartungen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande am Freitag in einer ersten Reaktion. Allerdings sei das Netzwerk-Kerngeschäft trotz einer positiven Entwicklung in den USA rückläufig und zeige keine Signale für eine positive Trendwende. Dass die Schweden die Erwartungen übertroffen hätten, könnte zudem auf einen positiven Sondereffekt durch einen neuen Deal im Bereich Patente und Lizenzen zurückgehen, was Ericsson nicht ausgewiesen habe. Dies könnte die Attraktivität des Zwischenberichts schmälern./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2024 / 08:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2024 / 08:06 / BST





