Die Analysten der Deutschen Bank haben ihre Anlageempfehlung für die Titel der heimischen Erste Group von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Gleichzeitig wurde das Kursziel vom zuständigen Experten Benjamin Goy von 33 auf 42 Euro nach oben revidiert.

Der Wertpapierspezialist verweist auf ein gutes Ertragswachstum, eine verbesserte Kostenkontrolle, eine robuste Assetqualität und auf eine attraktive Dividende bei der Bank. Die Anhebung der Kursziels wurde mit deutlich nach oben gesetzten Prognosen für die Erste Group begründet.

Die Aktien der Erste Group notierten am Mittwochvormittag an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,40 Prozent bei 34,90 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

