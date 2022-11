Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group von 38 auf 39 Euro leicht nach oben revidiert. Das Anlagevotum "Buy" wurde von der zuständigen Expertin Marlene Eibensteiner nach dem jüngsten Analystengespräch des Institutes bestätigt.

Die Ausführungen des Erste Group-Managements klangen zuletzt etwas positiver als bei der Präsentation der Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2022. Zudem wurde der Ausblick für 2022 erneut angehoben, schrieben die Experten von der Deutschen Bank in der mit 4. November datierten Einschätzung.

Für das kommende Jahr sieht die Deutsche Bank dennoch etwas Gegenwind für das Wachstum der Erste Group, aufgrund des erwarteten wirtschaftlichen Abschwunges und der weiter nach oben kletternden Inflation. Weitere Zinsanhebungen in der Eurozone und ein anhaltend solides Kreditwachstum sollten aber unterstützen.

Die Bestätigung des "Buy"-Votum wurde mit einer starken Kapitalausstattung, solider Qualität der Vermögenswerte und einem Puffer bei der Risikovorsorger in einem unsicherem Umfeld begründet.

Am Montagnachmittag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,64 Prozent bei 28,21 Euro.

