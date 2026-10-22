flatexDEGIRO Aktie

24,02EUR -0,60EUR -2,44%
flatexDEGIRO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

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21.10.2026 22:01:10

flatexDEGIRO Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. In turbulenten Zeiten seien die Gewinne des Online-Brokers robust, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch nach den Zahlen für das dritte Quartal. Der Fokus der Investoren liege nun auf der Strategie, zu der sich das Unternehmen im Februar äußern will./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Hold
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
24,80 € 		Abst. Kursziel*:
61,29%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
24,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
66,53%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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21.10.26 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
12.10.26 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
08.10.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

flatexDEGIRO AG 24,38 -0,97% flatexDEGIRO AG

Aktuelle Aktienanalysen

08:29 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
08:26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:15 Tesla Outperform RBC Capital Markets
07:47 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
07:46 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:32 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:31 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:30 Tesla Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:29 QIAGEN Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:22 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
07:05 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
06:44 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:40 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
21.10.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 ABB Kaufen DZ BANK
21.10.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
21.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 SpaceX Buy UBS AG
21.10.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 SpaceX Verkaufen DZ BANK
21.10.26 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Salesforce Neutral UBS AG
21.10.26 Netflix Buy UBS AG
21.10.26 Iberdrola Halten DZ BANK
21.10.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Engie Outperform Bernstein Research
21.10.26 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Apple Neutral UBS AG
21.10.26 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
21.10.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
21.10.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
21.10.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
21.10.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
21.10.26 Michelin Outperform Bernstein Research
21.10.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
21.10.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.10.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Porsche Automobil Hold Warburg Research
21.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
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