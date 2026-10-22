flatexDEGIRO Aktie
|24,02EUR
|-0,60EUR
|-2,44%
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
flatexDEGIRO Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. In turbulenten Zeiten seien die Gewinne des Online-Brokers robust, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch nach den Zahlen für das dritte Quartal. Der Fokus der Investoren liege nun auf der Strategie, zu der sich das Unternehmen im Februar äußern will./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Hold
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
24,80 €
|
Abst. Kursziel*:
61,29%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
24,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66,53%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
|
21.10.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Flatexdegiro auf 'Hold' - Ziel 40 Euro (dpa-AFX)
|
21.10.26
|ROUNDUP: Flatexdegiro bestätigt Jahresziele - Aktie gefragt (dpa-AFX)
|
21.10.26
|Flatexdegiro steigert Gewinn um fast 30% und bestätigt Ausblick (Dow Jones)
|
21.10.26
|Flatexdegiro bestätigt Jahresziele - Aktie gefragt (dpa-AFX)
|
21.10.26
|EQS-News: flatexDEGIRO significantly increases profitability and strengthens foundation for further growth (EQS Group)
|
21.10.26
|EQS-News: flatexDEGIRO steigert Profitabilität deutlich und stärkt Basis für weiteres Wachstum (EQS Group)
|
20.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.10.26
|EQS-DD: flatexDEGIRO SE: GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH, Best interest buy order of 50.000 shares on the 16th of October 2026 (EQS Group)
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|21.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|12.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|12.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.10.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|08.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|25.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|flatexDEGIRO AG
|24,38
|-0,97%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:29
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07:47
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:30
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|QIAGEN Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|21.10.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|21.10.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|21.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets