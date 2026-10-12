flatexDEGIRO Aktie
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WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
flatexDEGIRO Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Flatexdegiro von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 46 auf 31 Euro gesenkt. Das Kundenwachstum des Online-Brokers schwäche sich ab, schrieb Mengxian Sun in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichzeitig normalisierten sich die Handelsaktivitäten der Nutzer und deren Barbestände. Ein zunehmender Wettbewerb drohe die Kosten für die Gewinnung neuer Kunden nach oben zu treiben./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Hold
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
25,52 €
|
Abst. Kursziel*:
21,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,60%
|
Analyst Name::
Mengxian Sun
|
KGV*:
-
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
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09:28
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start fester (finanzen.at)
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09.10.26
|EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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09.10.26
|EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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09.10.26
|MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in flatexDEGIRO von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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08.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX schwächer (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX mittags leichter (finanzen.at)
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08.10.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Flatexdegiro auf 44 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
Analysen zu flatexDEGIRO AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
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|UBS AG
|25.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
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|UBS AG
|25.09.26
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|flatexDEGIRO Hold
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|11.02.26
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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