ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flutter von 16300 auf 18400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Louise Wiseur passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Erwartungen für den Glücksspielanbieter an. Sie verwies dabei auf ein höheres Wachstum sowohl in den USA als auch im internationalen Geschäft. Hinzu komme, dass der Einfluss einer Überprüfung des regulatorischen Umfelds in Großbritannien begrenzt bleibe. Den Sektor schätzt die Expertin generell weiter positiv ein./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2023 / 15:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2023 / 15:52 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.