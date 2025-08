NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Resultate seien erneut schwach ausgefallen, schrieb Stephen Reitman in einer am Montag vorliegenden Studie. Sowohl beim Umsatz als auch bei der Profitabilität seien die Erwartungen verfehlt worden. Anders als in den Vorjahren hole der Auto- und Industriezulieferer eine zum Jahresbeginn schwache Marge dieses Mal in den darauffolgenden Quartalen nicht auf./rob/tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2025 / 06:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2025 / 06:02 / UTC



