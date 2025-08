HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 86,50 auf 70,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Alexander Galitsa begründete gesenkte Erwartungen an den operativen Gewinn (Ebita) in einer am Montag vorliegenden Studie mit höher als erwartetem Wechselkurs-Gegenwind. Außerdem spiegele das neue Kursziel etwas konservativere langfristige Umsatzschätzungen und eine moderatere Ausweitung der Profitabilitätprognose wider./rob/tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2025 / 08:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2025 / 08:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.