HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4700 Pence belassen. Ein Thema zur Zahlenvorlage des Bergbaukonzerns sei die Vereinfachung gewesen ? sowohl des Portfolios als auch der Berichterstattung, schrieb Richard Hatch in einer am Montag vorliegenden Studie. Manchmal sei das gut, manchmal aber könne das auch die Dinge verkomplizieren. So hält er es nicht für besonders gut, dass Rio die Offenlegung der grundlegenden Gewinne der einzelnen Geschäftseinheiten streiche./rob/ck/mis



