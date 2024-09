NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan vor Zahlen zum dritten Quartal von 3000 auf 3400 Franken angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underperform" belassen. Mit seiner Annahme für das Wachstum ohne Akquisitionen und Fusionen liege er über dem Marktkonsens, schrieb Analyst Charlie Bentley in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Givaudan wie auch die Duft- und Aromastoffbranche wiesen ein beträchtliches Wachstum auf. Allerdings seien Givaudan-Aktien im Vergleich zu denen der Wettbewerber deutlich höher bewertet./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2024 / 06:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2024 / 06:31 / ET



