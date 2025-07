FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Thyssenkrupp von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert je Aktie aber von 7 auf 9 Euro angehoben. Der Konzern befinde sich in einem tiefgreifenden Transformationsprozess mit dem Ziel, eine dezentral strukturierte Industrieholding zu schaffen, schrieb Dirk Schlamp in seiner Einschätzung am Dienstag. Der Erfolg hänge maßgeblich von der Umsetzung zentraler Projekte wie dem geplanten Börsengang der Marinesparte TKMS und dem angestrebten Stahl-Joint-Venture mit EPCG ab. Vor dem Hintergrund des schwachen konjunkturellen Umfelds bleibt der Analyst für die kurzfristige Entwicklung zurückhaltend. Der bevorstehende Quartalsbericht dürfte Schwächen offenlegen und berge das Risiko einer Prognoseanpassung. Nach dem deutlichen Kursanstieg und der bereits weitgehend eingepreisten Erwartung einer TKMS-Abspaltung erscheine das Chance-Risiko-Verhältnis unattraktiv./rob/ajx/tih



