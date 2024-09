NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach einer Telefonkonferenz für Investoren mit dem Vorstandsmitglied Sharon Ooi mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Outperform" belassen. Der Rückversicherer sei auf nachhaltige Renditen aus und deshalb diszipliniert unterwegs, schrieb Analyst Derald Goh in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Nachfrage nach Rückversicherungen sei groß und ein Marktführer wie Hannover Rück profitiere davon, dass auf Qualität gesetzt werde. Die Rückversicherungsbedingungen hätten sich stabilisiert und dies dürfte sich bei den Vertragserneuerungen im Jahr 2025 fortsetzen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2024 / 06:20 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2024 / 06:20 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.