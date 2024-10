NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hapag-Lloyd auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Logistikkonzern DHL und die Billigfluglinie Easyjet seien ihre europäischen Transport- und Logistikfavoriten, schrieb Alexia Dogani in ihrer am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse. Die Frachtnachfrage bleibe solide und das Wachstum des Passagieraufkommens hoch. Bei den Containerreedereien überwiegt laut Dogani indes das Angebot die Nachfrage./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2024 / 15:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.