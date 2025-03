HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 169 auf 152 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ziele der Reederei für 2025 lägen ein wenig unter seinen Erwartungen, schrieb Analyst Benjamin Thielmann in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf die vollständigen Jahreszahlen und den Ausblick. Er geht von einem deutlichen Ergebnisrückgang aus und verweist auf die Unsicherheiten im laufenden Jahr. Die Entwicklung der Barmittel und Kapitalrenditen sollte aber robust bleiben./gl/nas



