FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hellofresh nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 6,20 auf 6,50 Euro angehoben. Wegen einer erhöhten Kostendisziplin sei der Rückgang des operativen Ergebnisses (Ebitda) geringer als von den Analysten im Schnitt erwartet ausgefallen, schrieb der Experte Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Verbindung mit den bestätigten Jahreszielen habe dies bei Investoren des Kochboxen-Versenders Erleichterung und bei Leerverkäufern Eindeckungen ausgelöst. Der Fachmann begrüßte die Pläne des Vorstands, die Produktionskapazitäten fu?r Kochboxen zu reduzieren und auf ein höherwertiges Kundensegment zu setzen./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2024 / 15:05 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2024 / 15:15 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.