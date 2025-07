XETRA-Handel MDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste

Am Dienstag bewegt sich der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,49 Prozent schwächer bei 31 186,52 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 315,928 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,240 Prozent leichter bei 31 264,58 Punkten, nach 31 339,69 Punkten am Vortag.

Bei 31 265,67 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 31 169,73 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, notierte der MDAX bei 29 365,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2025, wurde der MDAX mit 27 278,11 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 22.07.2024, wurde der MDAX auf 25 418,28 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 21,26 Prozent. Bei 31 752,97 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell RENK (+ 0,84 Prozent auf 70,92 EUR), Aurubis (+ 0,32 Prozent auf 94,30 EUR), freenet (+ 0,22 Prozent auf 27,70 EUR), RTL (+ 0,15 Prozent auf 34,45 EUR) und HOCHTIEF (+ 0,00 Prozent auf 185,00 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil AIXTRON SE (-2,46 Prozent auf 15,83 EUR), Delivery Hero (-2,40 Prozent auf 25,65 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,60 Prozent auf 104,70 EUR), KION GROUP (-1,17 Prozent auf 50,85 EUR) und LANXESS (-1,01 Prozent auf 25,52 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 321 063 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 28,457 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

MDAX-Fundamentaldaten

Die TUI-Aktie präsentiert mit 6,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15,65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at