HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding von 95 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In der Vorwoche habe der Baumarktkonzern solide Zahlen für das zweite Geschäftsquartal vorgelegt und damit den Beginn eines Gewinnwachstumszyklus signalisiert, schrieb Analyst Benjamin Thielmann in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Trotz des starken Kursanstiegs im laufenden Jahr von rund 32 Prozent glaubt der Experte, dass die Aktie in den kommenden zwölf Monaten weiteres Aufwärtspotenzial von rund 16 Prozent bietet./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2024 / 16:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



