HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Finn Kemper verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, demzufolge das Okinawa Institute of Science & Technology in Japan ein EUV-Linsensystem entwickelt habe, das den Stromverbrauch von EUV-Lithografiemaschinen erheblich reduzieren soll. Der Experte erwartet jedoch nicht, dass diese Technologie die Vorherrschaft des Halbleiterausrüsters ASML als einzigem Anbieter solcher Systeme infrage stellen könnte. Die Marktpositionen von ASML oder dem Optik- und Elektronikkonzern Jenoptik seien angesichts der bestehenden hohen Eintrittsbarrieren und gefestigten Lieferantenbeziehungen eher nicht gefährdet. So stecke die neue Technologie noch in den Kinderschuhen und potenzielle Wettbewerber bräuchten wohl viele Jahre, um alle Subsysteme für eine wirtschaftlich erfolgreiche EUV-Anlage wie die von ASML zu entwickeln./lfi/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2024 / 07:48 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2024 / 08:03 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.