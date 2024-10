FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Jenoptik von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 45 Euro angehoben. Der Technologiekonzern werde binnen zwei Jahren wohl drei größere Schritte machen, um seinen Wert zu steigern, schrieb Analyst Michael Kuhn in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Er verwies auf den Verkauf der kanadischen Tochter Prodomax, eine verbesserte Berichtsstruktur und eine Rückkehr zum Wachstum im Segment Smart Mobility Services./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2024 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.