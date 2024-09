HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke anlässlich der Hyva-Übernahme mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Die niederländische Hydraulik-Firma erweitere deutlich das Portfolio des Nutzfahrzeug-Zulieferers, schrieb Analyst Fabio Hölscher in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Hyva habe Stärken in Bereichen, die höhere Margen und mehr Wachstum versprächen. Die Übernahme sei ein wichtiger Schritt zur Erreichung der zuletzt angekündigten Ziele für 2030./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



